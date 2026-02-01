Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 46,20€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,63 %.
Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+17,49 %
|-
|BERENBERG
|47,00EUR
|+22,72 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+17,49 %
|19.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|47,00EUR
|+22,72 %
|21.01.2026
|BARCLAYS
|47,00EUR
|+22,72 %
|30.01.2026
