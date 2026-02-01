BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 45,82€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,18 %.