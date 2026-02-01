Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 45,82€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,18 %.
Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|36,00Euro
|-21,57 %
|-
|Barclays Capital
|40,00Euro
|-12,85 %
|-
|UBS
|48,00Euro
|+4,58 %
|-
|Bernstein
|53,00Euro
|+15,47 %
|-
|Warburg Research
|53,00Euro
|+15,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|-1,96 %
|05.01.2026
|BERENBERG
|38,00EUR
|-17,21 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|41,00EUR
|-10,68 %
|08.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|53,00EUR
|+15,47 %
|08.01.2026
|UBS
|48,00EUR
|+4,58 %
|09.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00EUR
|+11,11 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00EUR
|+11,11 %
|13.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|15.01.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-12,85 %
|15.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00EUR
|+15,47 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|-6,32 %
|22.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00EUR
|+15,47 %
|22.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.01.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|-12,85 %
|23.01.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-12,85 %
|23.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|-1,96 %
|23.01.2026
|UBS
|48,00EUR
|+4,58 %
|23.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|53,00EUR
|+15,47 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|-21,57 %
|26.01.2026
-0,39 %
+2,11 %
+4,40 %
+5,34 %
-1,74 %
-12,60 %
-28,63 %
-25,49 %
+8.560,38 %
