Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 42,27€. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,84 %.
Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|BARCLAYS
|45,00EUR
|+1,29 %
|06.01.2026
|UBS
|-
|-
|16.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|42,00EUR
|-5,46 %
|16.01.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|-43,73 %
|18.01.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+12,55 %
|18.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.01.2026
|UBS
|32,00EUR
|-27,97 %
|19.01.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+12,55 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+12,55 %
|22.01.2026
