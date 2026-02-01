Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 113,92€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,58 %.
Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|UBS
|90,00Euro
|-10,27 %
|-
|Deutsche Bank
|105,00Euro
|+4,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00EUR
|+4,69 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00EUR
|+28,61 %
|05.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|98,00EUR
|-2,29 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|92,00EUR
|-8,28 %
|06.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00EUR
|+28,61 %
|06.01.2026
|UBS
|90,00EUR
|-10,27 %
|09.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00EUR
|+28,61 %
|11.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00EUR
|+28,61 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.01.2026
|BERENBERG
|144,00EUR
|+43,57 %
|16.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00EUR
|+28,61 %
|16.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|22.01.2026
|BARCLAYS
|112,00EUR
|+11,67 %
|22.01.2026
+1,27 %
+2,02 %
+7,81 %
+9,43 %
-22,30 %
-9,06 %
+8,91 %
+16,73 %
+3.265,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
