Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 113,92€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,58 %.