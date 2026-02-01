Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 92,38€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,92 %.
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|82,00Euro
|-5,98 %
|-
|Berenberg Bank
|92,00Euro
|+5,48 %
|-
|UBS
|93,00Euro
|+6,63 %
|-
|BANK OF AMERICA (BOFA)
|85,00EUR
|-2,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|103,00EUR
|+18,09 %
|-
|JPMORGAN
|89,00EUR
|+2,04 %
|02.01.2026
|RBC
|86,00EUR
|-1,40 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|82,00EUR
|-5,98 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+14,65 %
|09.01.2026
|JPMORGAN
|89,00EUR
|+2,04 %
|11.01.2026
|UBS
|93,00EUR
|+6,63 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|115,00EUR
|+31,85 %
|14.01.2026
|BERENBERG
|92,00EUR
|+5,48 %
|16.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.01.2026
-0,32 %
-1,11 %
-6,47 %
+6,33 %
+10,06 %
-4,97 %
+24,05 %
+12,67 %
+545.025,00 %
