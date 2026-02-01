BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 92,38€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,92 %.