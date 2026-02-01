BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BNP Paribas (A) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 98,80€. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,73 %.