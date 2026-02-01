BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 21,20€. Die BBVA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,30 %.