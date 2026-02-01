Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 21,20€. Die BBVA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,30 %.
Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|19,00Euro
|-11,55 %
|-
|JPMorgan
|23,00Euro
|+7,08 %
|-
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+7,08 %
|16.01.2026
|BARCLAYS
|22,00EUR
|+2,42 %
|19.01.2026
|RBC
|19,00EUR
|-11,55 %
|27.01.2026
+0,61 %
-0,52 %
+7,42 %
+18,70 %
+88,44 %
+233,96 %
+456,14 %
+279,22 %
+79,81 %
