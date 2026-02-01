Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Caroline Spiezio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 41,48€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +677,33 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|440,00Euro
|+8.145,88 %
|-
|RBC
|5,00GBP
|+8,20 %
|05.01.2026
|UBS
|4,00GBP
|-13,44 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|4,00GBP
|-13,44 %
|07.01.2026
|RBC
|5,00GBP
|+8,20 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|4,00GBP
|-13,44 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|4,00GBP
|-13,44 %
|14.01.2026
|UBS
|4,00GBP
|-13,44 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|5,00GBP
|+8,20 %
|14.01.2026
|BERENBERG
|5,00GBP
|+8,20 %
|15.01.2026
|BERENBERG
|5,00GBP
|+8,20 %
|22.01.2026
|RBC
|5,00GBP
|+8,20 %
|25.01.2026
+0,95 %
+4,24 %
+7,42 %
+4,44 %
+5,34 %
-5,57 %
+68,58 %
+5,71 %
+30,05 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte