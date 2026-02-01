Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 10,63€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,98 %.