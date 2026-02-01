Aktie kaufen oder verkaufen
Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 10,63€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,98 %.
Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|11,00Euro
|+1,48 %
|-
|RBC
|8,00EUR
|-26,20 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+1,48 %
|08.01.2026
|UBS
|11,00EUR
|+1,48 %
|13.01.2026
|UBS
|11,00EUR
|+1,48 %
|13.01.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+1,48 %
|19.01.2026
|UBS
|11,00EUR
|+1,48 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|11,00EUR
|+1,48 %
|21.01.2026
+0,80 %
+0,41 %
+7,54 %
+20,54 %
+115,26 %
+234,13 %
+332,61 %
+199,14 %
+103,22 %
