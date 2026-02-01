Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 85,74€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,94 %.
Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|66,00EUR
|+0,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|67,00EUR
|+2,32 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+40,50 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|88,00EUR
|+34,39 %
|06.01.2026
|UBS
|95,00EUR
|+45,08 %
|09.01.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+29,81 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+31,34 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+37,45 %
|14.01.2026
|UBS
|95,00EUR
|+45,08 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.01.2026
|BERENBERG
|82,00EUR
|+25,23 %
|16.01.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+31,34 %
|19.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+40,50 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+31,34 %
|21.01.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+37,45 %
|21.01.2026
|UBS
|95,00EUR
|+45,08 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|22.01.2026
|BARCLAYS
|83,00EUR
|+26,76 %
|22.01.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+37,45 %
|25.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|66,00EUR
|+0,79 %
|26.01.2026
|UBS
|95,00EUR
|+45,08 %
|26.01.2026
