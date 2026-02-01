DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

17 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 85,74€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,94 %.