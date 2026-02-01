CEOTRONICS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur CEOTRONICS Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die CEOTRONICS Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die CEOTRONICS Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEOTRONICS Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CEOTRONICS Aktie beträgt 18,00€. Die CEOTRONICS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,00 %.