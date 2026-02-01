Aktie kaufen oder verkaufen
JPMorgan Chase Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur JPMorgan Chase Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die JPMorgan Chase Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die JPMorgan Chase Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die JPMorgan Chase Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der JPMorgan Chase Aktie beträgt 375,75€. Die JPMorgan Chase Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,84 %.
Analysten und Kursziele für die JPMorgan Chase Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|330,00USD
|+7,88 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|391,00USD
|+27,82 %
|09.01.2026
|BARCLAYS
|391,00USD
|+27,82 %
|13.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|14.01.2026
|BARCLAYS
|391,00USD
|+27,82 %
|14.01.2026
+0,90 %
-1,41 %
-7,80 %
-3,14 %
-0,68 %
+96,96 %
+138,53 %
+367,77 %
+15.330,36 %
