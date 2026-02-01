    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

    Foto: CANCOM SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 32,00. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,68 %.

    Analysten und Kursziele für die CANCOM SE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 31,00Euro +9,15 % -
    Deutsche Bank 33,00Euro +16,20 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 31,00EUR +9,15 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 33,00EUR +16,20 % -
    JEFFERIES 32,00EUR +12,68 % 12.01.2026
    JEFFERIES - - 19.01.2026

    CANCOM SE

    +0,53 %
    -1,74 %
    +6,02 %
    +15,10 %
    +15,67 %
    -10,93 %
    -42,61 %
    +39,26 %
    +807,93 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910



