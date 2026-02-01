Aktie kaufen oder verkaufen
CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: CANCOM SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 32,00€. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,68 %.
Analysten und Kursziele für die CANCOM SE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|31,00Euro
|+9,15 %
|-
|Deutsche Bank
|33,00Euro
|+16,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+9,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+16,20 %
|-
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+12,68 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|19.01.2026
