CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 32,00€. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,68 %.