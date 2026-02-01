Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 76,53€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,67 %.
Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|74,00Euro
|+10,88 %
|-
|JPMorgan
|74,00Euro
|+10,88 %
|-
|UBS
|90,00Euro
|+34,85 %
|-
|JPMORGAN
|76,00EUR
|+13,87 %
|02.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|-1,11 %
|12.01.2026
|BERENBERG
|74,00EUR
|+10,88 %
|12.01.2026
|UBS
|80,00EUR
|+19,87 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+4,88 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+12,38 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+12,38 %
|21.01.2026
|JPMORGAN
|74,00EUR
|+10,88 %
|21.01.2026
|JPMORGAN
|76,00EUR
|+13,87 %
|21.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00EUR
|+1,89 %
|22.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|26.01.2026
|UBS
|90,00EUR
|+34,85 %
|27.01.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+12,38 %
|28.01.2026
|JPMORGAN
|74,00EUR
|+10,88 %
|28.01.2026
|UBS
|90,00EUR
|+34,85 %
|28.01.2026
