Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 270,17€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,78 %.