Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Deutsche Börse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 270,17€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,78 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|298,00Euro
|+39,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|285,00EUR
|+33,74 %
|-
|UBS
|250,00EUR
|+17,32 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|290,00EUR
|+36,09 %
|05.01.2026
|UBS
|250,00EUR
|+17,32 %
|13.01.2026
|JEFFERIES
|240,00EUR
|+12,62 %
|16.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|265,00EUR
|+24,35 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|298,00EUR
|+39,84 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|240,00EUR
|+12,62 %
|22.01.2026
|UBS
|250,00EUR
|+17,32 %
|22.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|276,00EUR
|+29,52 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|300,00EUR
|+40,78 %
|23.01.2026
+1,14 %
-1,63 %
-6,09 %
-4,70 %
-11,34 %
+29,51 %
+58,13 %
+168,58 %
+1.042,63 %
