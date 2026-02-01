Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 37,44€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,24 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|38,00Euro
|+14,94 %
|-
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+17,97 %
|06.01.2026
|RBC
|38,00EUR
|+14,94 %
|07.01.2026
|RBC
|38,00EUR
|+14,94 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+20,99 %
|08.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+2,84 %
|20.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|-0,18 %
|29.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+2,84 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+17,97 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+20,99 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+20,99 %
|29.01.2026
|RBC
|38,00EUR
|+14,94 %
|29.01.2026
|RBC
|38,00EUR
|+14,94 %
|29.01.2026
|UBS
|35,00EUR
|+5,87 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+17,97 %
|30.01.2026
|UBS
|36,00EUR
|+8,89 %
|30.01.2026
+1,02 %
-1,66 %
-0,02 %
+5,81 %
+76,32 %
+166,63 %
+283,61 %
+120,95 %
+22,25 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte