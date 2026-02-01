JC Decaux Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur JC Decaux Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die JC Decaux Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der JC Decaux Aktie beträgt 17,25€. Die JC Decaux Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,73 %.