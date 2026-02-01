Aktie kaufen oder verkaufen
JC Decaux Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur JC Decaux Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die JC Decaux Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der JC Decaux Aktie beträgt 17,25€. Die JC Decaux Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,73 %.
Analysten und Kursziele für die JC Decaux Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|19,00EUR
|+14,25 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|16,00EUR
|-3,79 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00EUR
|+8,24 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|16,00EUR
|-3,79 %
|26.01.2026
-0,42 %
-4,12 %
+6,86 %
+9,62 %
+2,80 %
-21,63 %
+0,30 %
-54,70 %
+2,65 %
