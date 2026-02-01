Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 65,25€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,22 %.
Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|65,00Euro
|+12,79 %
|-
|BANK OF AMERICA (BOFA)
|63,00EUR
|+9,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|79,00EUR
|+37,08 %
|-
|JPMORGAN
|68,00EUR
|+17,99 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|-4,56 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+12,79 %
|09.01.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+21,46 %
|09.01.2026
|UBS
|63,00EUR
|+9,32 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+14,52 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+21,46 %
|15.01.2026
|BERENBERG
|63,00EUR
|+9,32 %
|16.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.01.2026
|RBC
|56,00EUR
|-2,83 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+12,79 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+21,46 %
|20.01.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|-4,56 %
|21.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|71,00EUR
|+23,20 %
|23.01.2026
+0,35 %
-2,58 %
-3,62 %
+1,00 %
-1,90 %
-16,58 %
+17,29 %
+5,48 %
+197,72 %
