Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 65,25€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,22 %.