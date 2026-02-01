Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 46,00€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,56 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|51,00Euro
|+8,03 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00EUR
|-11,04 %
|02.01.2026
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+12,26 %
|07.01.2026
|UBS
|42,00EUR
|-11,04 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00EUR
|-11,04 %
|14.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|51,00EUR
|+8,03 %
|14.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00EUR
|-11,04 %
|20.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00EUR
|-11,04 %
|21.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00EUR
|-11,04 %
|27.01.2026
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+12,26 %
|27.01.2026
+0,23 %
+1,78 %
+0,79 %
+18,15 %
+31,75 %
+17,53 %
+13,85 %
+108,96 %
+120,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte