Aktie kaufen oder verkaufen
1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: 1&1 AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die 1&1 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 26,20€. Die 1&1 Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,42 %.
Analysten und Kursziele für die 1&1 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|27,00Euro
|+0,56 %
|-
|UBS
|27,00EUR
|+0,56 %
|05.01.2026
|UBS
|27,00EUR
|+0,56 %
|12.01.2026
|BERENBERG
|31,00EUR
|+15,46 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|-29,24 %
|15.01.2026
-0,19 %
+3,66 %
+9,13 %
+22,55 %
+128,35 %
+107,40 %
+33,10 %
-29,58 %
+50,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte