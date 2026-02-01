1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die 1&1 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 26,20€. Die 1&1 Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,42 %.