Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 36,71€. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,52 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|35,00Euro
|+24,42 %
|-
|UBS
|35,00EUR
|+24,42 %
|05.01.2026
|UBS
|35,00EUR
|+24,42 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|+42,20 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|39,00EUR
|+38,64 %
|21.01.2026
|UBS
|35,00EUR
|+24,42 %
|26.01.2026
|BARCLAYS
|38,00EUR
|+35,09 %
|28.01.2026
+1,99 %
+4,52 %
-0,93 %
-2,55 %
-13,87 %
+36,38 %
+85,66 %
+84,18 %
+77,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte