Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

17 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 232,50€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,99 %.