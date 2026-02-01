Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: franz massard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 232,50€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,99 %.
Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|215,00Euro
|+11,89 %
|-
|Analyst
|230,00Euro
|+19,69 %
|-
|JPMorgan
|240,00Euro
|+24,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|250,00EUR
|+30,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|250,00EUR
|+30,10 %
|-
|JEFFERIES
|230,00EUR
|+19,69 %
|02.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|240,00EUR
|+24,90 %
|06.01.2026
|UBS
|240,00EUR
|+24,90 %
|08.01.2026
|BERENBERG
|210,00EUR
|+9,28 %
|11.01.2026
|JEFFERIES
|230,00EUR
|+19,69 %
|12.01.2026
|RBC
|240,00EUR
|+24,90 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|230,00EUR
|+19,69 %
|13.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|250,00EUR
|+30,10 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+14,49 %
|19.01.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+14,49 %
|20.01.2026
|RBC
|235,00EUR
|+22,29 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|230,00EUR
|+19,69 %
|27.01.2026
|JPMORGAN
|240,00EUR
|+24,90 %
|27.01.2026
|RBC
|235,00EUR
|+22,29 %
|28.01.2026
|JEFFERIES
|215,00EUR
|+11,89 %
|30.01.2026
-1,78 %
-5,58 %
-0,77 %
-7,17 %
+16,81 %
+67,68 %
+132,12 %
+237,93 %
+956,99 %
