Aktie kaufen oder verkaufen
ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ENI Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 17,71€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,69 %.
Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|17,00EUR
|-1,45 %
|05.01.2026
|UBS
|18,00EUR
|+4,35 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|19,00EUR
|+10,14 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|13.01.2026
|BERENBERG
|14,00EUR
|-18,84 %
|22.01.2026
|BARCLAYS
|20,00EUR
|+15,94 %
|22.01.2026
|RBC
|17,00EUR
|-1,45 %
|25.01.2026
|JEFFERIES
|19,00EUR
|+10,14 %
|28.01.2026
-1,09 %
+6,05 %
+8,91 %
+9,12 %
+29,22 %
+22,29 %
+109,65 %
+30,92 %
+208,97 %
