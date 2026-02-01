ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ENI Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 17,71€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,69 %.