Aktie kaufen oder verkaufen
Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,50€. Die Enel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,18 %.
Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|11,00EUR
|+18,32 %
|07.01.2026
|UBS
|10,00EUR
|+7,56 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-3,19 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|9,00EUR
|-3,19 %
|08.01.2026
|UBS
|10,00EUR
|+7,56 %
|14.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|-13,95 %
|19.01.2026
|BERENBERG
|9,00EUR
|-3,19 %
|20.01.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+7,56 %
|29.01.2026
-0,02 %
+3,38 %
+4,68 %
+5,65 %
+35,76 %
+67,70 %
+11,04 %
+144,75 %
+47,57 %
