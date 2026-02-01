Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,50€. Die Enel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,18 %.