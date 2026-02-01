SAP-Aktie stürzt nach Quartalszahlen: 11% Verlust und neue Tiefststände!

Besonders kritisch wird der sogenannte Current Cloud Backlog betrachtet, der den vertraglich gesicherten Cloud-Umsatz für die nächsten zwölf Monate darstellt. SAP verfehlte hier die eigenen Ziele, da der währungsbereinigte Anstieg von 25 Prozent hinter den prognostizierten 26 Prozent zurückblieb. Der Konzern führt dies auf komplexe Deals und gesetzliche Kündigungsklauseln bei öffentlichen Aufträgen zurück, die den Wert des Auftragsbestands drücken.

Die SAP-Aktie hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen dramatischen Rückgang von über 11 Prozent erlebt und fiel auf ein neues Mehrjahrestief von unter 174 Euro. Dies entspricht einem Verlust von rund 40 Prozent im Vergleich zum Rekordhoch von über 283 Euro, während der DAX neue Höchststände erreicht. Der Hauptgrund für den Rückgang sind die enttäuschenden Ergebnisse im Cloud-Segment, das als zukunftsträchtig gilt. Obwohl der Cloud-Umsatz im vierten Quartal um 26 Prozent gestiegen ist, lag dies unter den Erwartungen der Anleger, die eine höhere Wachstumsrate erwartet hatten.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt der Blick auf das Gesamtjahr ein positives Bild: Der Cloud-Umsatz stieg auf über 21 Milliarden Euro, und der operative Gewinn erhöhte sich um 31 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro, was die eigenen Prognosen übertraf. Zudem kündigte SAP ein neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Milliarden Euro bis 2027 an, was als Zeichen des Vertrauens in die zukünftige Entwicklung gewertet werden kann.

Analysten zeigen sich jedoch skeptisch. Die DZ Bank senkte den fairen Wert der SAP-Aktie von 210 auf 150 Euro und stuft sie auf "Verkaufen" ein, während JPMorgan das Kursziel von 290 auf 260 Euro reduzierte, aber die Einstufung auf "Overweight" belässt. Goldman Sachs hingegen hält an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 320 Euro fest, erwartet jedoch moderate Anpassungen der Umsatzschätzungen.

SAP-CEO Christian Klein bleibt optimistisch und sieht eine solide Basis für beschleunigtes Wachstum bis 2027. Die Unsicherheiten im Cloud-Segment und die Reaktionen der Analysten könnten jedoch die kurzfristigen Wachstumserwartungen dämpfen und die Aktie weiterhin unter Druck setzen. In einem sich schnell verändernden Marktumfeld wird es entscheidend sein, wie SAP auf die Herausforderungen reagiert und seine Wachstumsstrategie umsetzt.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 170EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.