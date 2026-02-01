Microsofts 750 Millionen Dollar Cloud-Deal: Aktie stürzt trotz Rekordzahlen!

Der Kursrutsch wurde durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen ausgelöst, die zwar die Umsatz- und Gewinnprognosen übertrafen, jedoch ein langsameres Wachstum im Cloud-Segment aufzeigten. Microsoft meldete einen Umsatzanstieg von 17 Prozent auf 81,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 5,16 US-Dollar pro Aktie, wobei ein Sondereffekt aus der Beteiligung an OpenAI den Gewinn pro Aktie erheblich steigerte. Dennoch blieb das Wachstum der Azure-Sparte hinter den hohen Erwartungen zurück, was Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Rentabilität aufwarf.

Microsoft hat kürzlich einen bedeutenden Cloud-Vertrag mit dem KI-Startup Perplexity über 750 Millionen US-Dollar abgeschlossen, der die Nutzung der Azure-Cloud-Plattform des Unternehmens umfasst. Perplexity wird dabei Zugang zu fortschrittlichen KI-Modellen von Anbietern wie OpenAI und Anthropic erhalten. Trotz dieser strategischen Partnerschaft erlebte die Microsoft-Aktie einen dramatischen Rückgang von etwa zehn Prozent, was den stärksten Kursverlust seit März 2020 darstellt. Der Börsenwert des Unternehmens fiel um rund 357 Milliarden US-Dollar auf etwa 3,22 Billionen US-Dollar.

Analysten äußern unterschiedliche Meinungen über die Zukunft von Microsoft. Während einige, wie Ben Reitzes von Melius Research, die Aktie weiterhin als Kauf empfehlen, weisen andere auf operative Herausforderungen hin. Die Analysten der UBS hinterfragen die Wirtschaftlichkeit der hohen Investitionen in KI-Rechenleistung, insbesondere da der Produktivitätsdienst Microsoft 365 Copilot bislang nicht den erhofften Nutzungsschub generiert hat. Die Kapitalausgaben stiegen im letzten Quartal auf einen Rekordwert von 37,5 Milliarden US-Dollar, was die Sorgen über die Effizienz der Investitionen verstärkte.

Zusätzlich gibt es Bedenken, dass die milliardenschweren Verpflichtungen gegenüber OpenAI, die bis zu 281 Milliarden US-Dollar betragen, langfristig mehr Belastungen als Vorteile bringen könnten. Diese Investitionen machen mittlerweile 45 Prozent des gesamten Auftragsbestands von Microsoft aus.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Microsoft, dass trotz strategischer Fortschritte im KI-Bereich und der Cloud-Expansion die hohen Investitionen und das langsame Wachstum im Cloud-Segment zu einer erheblichen Unsicherheit an den Märkten führen. Analysten und Investoren sind sich uneinig über die zukünftige Rentabilität und die Effektivität der aktuellen Investitionsstrategie.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 430,3EUR auf Nasdaq (31. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.