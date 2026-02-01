    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölkrise in Kuba: Mexikos Exporte brechen dramatisch ein – Was steckt dahinter?

    Die Ölexporte Mexikos nach Kuba sind dramatisch gesunken, was auf die von Donald Trump verhängten Zölle auf Öl aus Ländern wie Mexiko zurückzuführen ist. Diese Zölle wurden eingeführt, um den Druck auf die mexikanische Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum zu erhöhen, ihre Unterstützung für das kommunistische Regime in Kuba zu beenden. Laut Daten von Kpler sind die Exporte von etwa 20.000 Barrel pro Tag im letzten Jahr auf nur noch 3.000 Barrel pro Tag in diesem Jahr gefallen.

    Trump hat kürzlich eine Exekutivanordnung erlassen, die den nationalen Notstand ausruft und ihm die Möglichkeit gibt, neue Zölle auf alle Länder zu erheben, die Öl nach Kuba exportieren. Mexiko war in der Vergangenheit einer der wenigen Länder, die Kuba mit Öl versorgt haben, was als Zeichen der Solidarität galt. Vor der Anordnung Trumps hatte Mexiko bereits die Öllieferungen nach Kuba nach Gesprächen mit den USA ausgesetzt.

    Die Situation wird durch den Rückgang der venezolanischen Öllieferungen an Kuba verschärft, die nach dem US-Einsatz am 3. Januar eingestellt wurden. Kuba, das dringend Treibstoff benötigt, um die Energieversorgung für seine Bevölkerung von weniger als 10 Millionen Menschen aufrechtzuerhalten, steht vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Stromversorgung ist bereits unzureichend, mit häufigen Stromausfällen, die die Lebensqualität der Bürger stark beeinträchtigen. Experten warnen, dass Kuba in den nächsten Wochen ohne ausländische Öllieferungen in eine noch tiefere Krise geraten könnte.

    Zusätzlich zu den Problemen mit den Öllieferungen hat Kuba Schwierigkeiten, auf den internationalen Märkten Treibstoff zu kaufen, da die finanziellen Mittel fehlen. Die kubanische Ölproduktion deckt nur etwa 40.000 der täglich benötigten 100.000 Barrel ab. Die Abhängigkeit von Mexiko und Venezuela hat die Situation weiter verschärft, da die Exporte aus beiden Ländern stark zurückgegangen sind.

    Die USA haben seit 1962 ein Wirtschaftsembargo gegen Kuba verhängt und suchen Berichten zufolge nach Wegen, die kommunistische Regierung noch in diesem Jahr zu stürzen. Trump hat angedeutet, dass Kuba bald scheitern könnte, was die besorgniserregende Lage in dem Land weiter verstärkt.



    Öl (Brent)

    +0,23 %
    +8,21 %
    +13,50 %
    +9,14 %
    -7,57 %
    -18,81 %
    +25,87 %
    +9,31 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 69,82USD auf L&S Exchange (30. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



