Apple übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz und iPhone-Boom im Q1 2026!

CEO Tim Cook betonte die hohe Nachfrage nach dem im September 2025 eingeführten iPhone 17, insbesondere in China, Taiwan und Hongkong, wo ein beeindruckendes Wachstum von 38 Prozent verzeichnet wurde. Cook berichtete von einem Rekord bei den Umsteigern in Festland-China und zweistelligen Wachstumsraten bei Wechselkunden. Insgesamt konnte Apple die Verkaufszahlen steigern und den aktiven Bestand an Geräten auf 2,5 Milliarden erhöhen, was auf ein wachsendes Marktpotenzial für seine Dienste hinweist.

Apple hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem Rekordumsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar alle Erwartungen übertroffen. Dies entspricht einem Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist der iPhone-Umsatz, der mit 85,3 Milliarden US-Dollar einen bemerkenswerten Zuwachs von 23 Prozent verzeichnete. Analysten hatten mit einem Umsatz von 138,5 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 2,67 US-Dollar je Aktie gerechnet, während Apple einen Nettogewinn von 42,1 Milliarden US-Dollar oder 2,84 US-Dollar je Aktie erzielte, was ebenfalls einem Anstieg von 16 Prozent entspricht.

Trotz der positiven Gesamtentwicklung lag der Mac-Umsatz mit 8,39 Milliarden US-Dollar unter den Erwartungen, was möglicherweise auf die bevorstehende Veröffentlichung des neuen MacBook Pro mit M4-Chip im November zurückzuführen ist. Auch im Bereich der Wearables und Zubehörprodukte wie der Apple Watch und den AirPods gab es einen Rückgang von zwei Prozent im Jahresvergleich. Im Gegensatz dazu zeigte das Servicegeschäft, zu dem Apple TV+, iCloud und Werbung gehören, ein starkes Wachstum von 14 Prozent auf 30,01 Milliarden US-Dollar. Besonders das Streaming-Portal Apple TV verzeichnete einen Anstieg der Zuschauerzahlen um 36 Prozent im Dezember.

Für das laufende Quartal erwartet Apple einen Umsatzanstieg von 13 bis 16 Prozent, geht jedoch von einer begrenzten iPhone-Lieferung aufgrund von Engpässen bei der Chipproduktion und steigenden Speicherpreisen aus. Finanzchef Kevan Parekh wies darauf hin, dass Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) über das normale Produktportfolio hinaus erforderlich sein werden. Apple plant zudem eine Zusammenarbeit mit Google zur Integration des Gemini-KI-Modells in die eigene Software.

Trotz der starken Quartalszahlen reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel nur moderat und stieg um 0,5 Prozent auf 259,68 US-Dollar. Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs haben ihre Kursziele für die Aktie angehoben, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 259,5EUR auf Nasdaq (31. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.