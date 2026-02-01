Meta Platforms: KI-Investitionen katapultieren Umsatz und Aktienkurs nach oben!

CEO Mark Zuckerberg betont, dass die bestehenden Empfehlungssysteme bereits signifikantes Wachstum in den Apps und im Werbegeschäft generieren. Er sieht die aktuellen Systeme jedoch als „primitiv“ im Vergleich zu den zukünftigen Möglichkeiten. Diese optimistische Sichtweise hat dazu geführt, dass Investoren ihre Meinung über die Aktien von Meta geändert haben. Nach anfänglicher Nervosität über die Ausbaupläne für Rechenzentren stieg der Aktienkurs nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um mehr als zehn Prozent.

Meta Platforms hat in den letzten Monaten erhebliche Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) getätigt, die sich nun als profitabel erweisen. Trotz der Tatsache, dass das Unternehmen keine KI-Dienste oder Rechenzentrumsleistungen verkauft, profitiert es stark vom aktuellen KI-Boom. Ein Bericht des Wall Street Journal hebt hervor, dass Meta im vierten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen hat, was auf ein starkes Umsatzwachstum und optimistische Prognosen für die kommenden Monate hinweist.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Meta ist die steigende Nachfrage nach Rechenressourcen, die laut Finanzchefin Susan Li schneller wächst als das Angebot. Das Unternehmen plant, im Jahr 2026 zusätzliche Cloud-Ressourcen bereitzustellen, um die Kapazität zu erhöhen. Im vierten Quartal verdoppelte Meta die Anzahl der Grafikprozessoren für das Training seiner Werbealgorithmen, was zu einer signifikanten Steigerung der Klickrate auf Anzeigen führte. Auf Facebook stiegen die Klicks um 3,5 Prozent, während die Conversions auf Instagram um über ein Prozent zunahmen.

Zusätzlich setzt Meta auf Automatisierung im Werbegeschäft, indem KI-gestützte Tools zur automatischen Erstellung von Anzeigen eingesetzt werden. Diese neuen Technologien haben im vierten Quartal eine Umsatzrate von zehn Milliarden US-Dollar erreicht. Analyst Benjamin Black von der Deutschen Bank sieht hierin einen strukturellen Vorteil, da mehr Rechenleistung die Effektivität der Anzeigenplattform erhöht.

Trotz der hohen Investitionen in KI und der Reduzierung von Aktienrückkäufen bleibt der Fokus des Marktes auf dem anhaltenden Wachstum von Meta. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 24 Prozent auf 59,8 Milliarden US-Dollar, und für das Gesamtjahr 2025 wurden Erlöse von 200,9 Milliarden US-Dollar erzielt. Diese dynamische Wachstumsgeschichte könnte das Unternehmen in eine starke Position für die Zukunft bringen.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 716,5EUR auf Nasdaq (31. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.