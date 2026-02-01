    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    Sanofi: Starkes Umsatzwachstum und Milliarden-Rückkaufprogramm 2026!

    Foto: Jan Woitas - dpa

    Der französische Pharmakonzern Sanofi hat am Donnerstag seine Prognosen für 2026 veröffentlicht und erwartet ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Diese positive Entwicklung wird maßgeblich durch die anhaltend starke Nachfrage nach dem Asthmamedikament Dupixent sowie durch mehrere neuere Produkte unterstützt. Sanofi plant zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde Euro, nachdem bereits im Jahr 2025 ein Rückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro abgeschlossen wurde.

    Im vierten Quartal 2025 erzielte Sanofi ein operatives Ergebnis im Kerngeschäft von 2,34 Milliarden Euro, was leicht unter den Erwartungen der Analysten lag. Die Umsätze von Dupixent, das in Zusammenarbeit mit Regeneron vermarktet wird, beliefen sich auf 4,25 Milliarden Euro und übertrafen die Analystenschätzungen von 4,05 Milliarden Euro.

    Ein wesentlicher Wachstumstreiber war die Übernahme von Blueprint Medicines für 9,5 Milliarden US-Dollar, die Sanofi den Zugang zu dem bereits zugelassenen Medikament Ayvakit gegen eine seltene Blutkrankheit sicherte. Darüber hinaus erwarb Sanofi im Dezember 2025 den Impfstoffhersteller Dynavax Technologies für 2,2 Milliarden US-Dollar und schloss im Juli die Akquisition des britischen Impfstoffentwicklers Vicebio für 1,5 Milliarden US-Dollar ab.

    Sanofis Finanzvorstand François-Xavier Roger betonte, dass Dupixent und neu eingeführte Medikamente wie Wayrilz weiterhin wachsen werden. Im Gegensatz dazu wird ein Rückgang der Impfstoffumsätze erwartet, bedingt durch politische Veränderungen in den USA. Sanofi steht vor der Herausforderung, die hohen Einnahmen von Dupixent, die 2031 auslaufen, durch neue Produkte zu ersetzen. Der Konzern plant, aktiver im Bereich Fusionen und Übernahmen zu werden, um zukünftiges Wachstum zu sichern.

    Im Jahr 2025 profitierte Sanofi von einem Teilverkauf seines Konsumentengeschäfts, was zu einem Gewinnsprung führte. Der Konzern meldete einen Jahresumsatz von 43,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von über 6 Prozent entspricht. Währungsbereinigt betrug das Wachstum fast 10 Prozent. Trotz der positiven Geschäftszahlen konnte die Aktie von Sanofi am Donnerstag nicht nachhaltig zulegen und fiel um 0,7 Prozent auf 77 Euro, was den Abwärtstrend der letzten Monate fortsetzt. Analysten äußerten sich jedoch positiv zu den Ergebnissen und dem Ausblick des Unternehmens.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
