Roche übertrifft Erwartungen: Reingewinn steigt um 50% auf 13,8 Mrd. CHF!

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Roche, dass die Umsätze bei konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen werden. Der bereinigte Kerngewinn je Aktie soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Roche plant zudem, die Dividende für 2025 von 9,70 Franken auf 9,80 Franken zu erhöhen, was das Vertrauen in die zukünftige finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im Jahr 2025 seine finanziellen Ziele übertroffen und einen beeindruckenden Anstieg des Reingewinns um 50 Prozent auf 13,8 Milliarden Franken (14,9 Milliarden Euro) verzeichnet. Der Gesamtumsatz stieg um 1,7 Prozent auf 61,5 Milliarden Franken (66,42 Milliarden Euro). Besonders die Pharmasparte trug mit einem Umsatz von 47,7 Milliarden Franken, was einem Plus von 3 Prozent entspricht, zur positiven Entwicklung bei. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Diagnostik-Geschäft einen Rückgang der Einnahmen um 3 Prozent auf 13,8 Milliarden Franken, was auf Herausforderungen in der mengenorientierten Beschaffung in China zurückzuführen ist, wo eine Preisreform zu einem Umsatzrückgang von 24 Prozent führte.

Die Aktien von Roche reagierten zunächst gemischt auf die veröffentlichten Zahlen, konnten jedoch im Laufe des Tages zulegen. Analysten äußerten sich unterschiedlich zu den Ergebnissen: Während einige die Zahlen als durchwachsen bewerteten, sahen andere moderate positive Aspekte, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Wachstumsprognosen. Die UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Franken belassen, was die solide Umsatzentwicklung und die positiven Aussichten für das kommende Jahr reflektiert.

Roche-Chef Thomas Schinecker zeigte sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung, insbesondere im Diagnostik-Geschäft, wo er für 2026 ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Zudem erwartet das Unternehmen bedeutende Fortschritte in der Pharmasparte, mit Daten aus zehn zulassungsrelevanten Studien, die potenziell das Wachstum unterstützen könnten. Besonders vielversprechend sind neue Entwicklungen im Bereich der Adipositas-Behandlung.

Insgesamt blickt Roche auf ein erfolgreiches Jahr zurück und zeigt sich zuversichtlich, dass die positive Entwicklung auch in den kommenden Jahren anhalten wird.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 379,8EUR auf Lang & Schwarz (31. Januar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.