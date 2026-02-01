Nokia-Aktie stürzt trotz solider Quartalszahlen – Was steckt dahinter?

Trotz der positiven operativen Ergebnisse fiel die Aktie am Donnerstag um 5,60 Prozent auf 5,36 Euro. Analysten führten die Kursverluste auf einen enttäuschenden Ausblick für die Netzwerkinfrastruktur zurück, während die Quartalszahlen selbst als solide bewertet wurden. Im Segment Netzinfrastruktur stieg der Umsatz organisch um sieben Prozent, und für 2026 wird ein Wachstum von 6 bis 8 Prozent prognostiziert. Im Bereich Mobilfunknetze stiegen die Erlöse um sechs Prozent, während die Umsätze in den Bereichen Cloud und Technologie rückläufig waren.

Die Aktie von Nokia hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen deutlichen Rückgang erfahren, obwohl das Unternehmen operativ besser abschnitt als von Analysten erwartet. Im vierten Quartal 2025 sank das bereinigte Betriebsergebnis um drei Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, was jedoch über den Schätzungen von 1,01 Milliarden Euro lag. Der Umsatz belief sich auf 6,12 Milliarden Euro und entsprach den Prognosen. Nokia plant für 2026 einen bereinigten operativen Gewinn zwischen 2,0 und 2,5 Milliarden Euro und setzt verstärkt auf das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Rechenzentren.

Nokia hat im vergangenen Jahr einen strategischen Wechsel vollzogen, indem der ehemalige Intel-Manager Justin Hotard zum CEO ernannt wurde. Das Unternehmen strafft sein Geschäft und fokussiert sich stärker auf KI. Für das erste Quartal 2026 erwartet das Management einen Umsatzrückgang, der über dem saisonal üblichen Niveau liegt, und eine operative Marge, die nur geringfügig über dem Vorjahresniveau liegen dürfte.

Die Analysten von Jefferies haben Nokia nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen mit "Buy" und einem Kursziel von 7,20 Euro bewertet. Die Bruttomarge des Unternehmens liegt über den Erwartungen, während der Umsatz den Prognosen entspricht. Trotz der positiven Einschätzungen bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung, insbesondere im Mobilfunkbereich, der weiterhin schwach bleibt und von der Konkurrenz, insbesondere Ericsson, unter Druck gesetzt wird.

Insgesamt zeigt die Marktreaktion, dass die Erwartungen an Nokia hoch waren, die Realität jedoch nicht ganz mithalten konnte. Die Anleger scheinen besorgt über die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, insbesondere in einem sich schnell verändernden Technologiemarkt.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 5,406EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.