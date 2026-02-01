Adidas überrascht mit Rekordgewinnen: Aktie steigt dank Rückkaufprogramm!

In der Folge reagierte die Adidas-Aktie im nachbörslichen Handel positiv und legte um zwei Prozent zu. Ein wesentlicher Faktor für diese Kursbewegung ist das angekündigte Aktienrückkaufprogramm, das ab Anfang Februar in Kraft treten soll. Adidas plant, eigene Anteile im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückzukaufen und diese anschließend einzuziehen. Dies wird voraussichtlich den Gewinn je Aktie erhöhen. Das Unternehmen äußerte sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung, gestützt auf eine starke Markendynamik, solide Fundamentaldaten sowie einen gesunden Barmittelzufluss.

Der Sportartikelkonzern Adidas hat im vierten Quartal des vergangenen Jahres überraschend starke Ergebnisse erzielt. Das Betriebsergebnis stieg von 57 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 164 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Auch der Umsatz konnte gesteigert werden, von 5,97 Milliarden Euro auf 6,10 Milliarden Euro. Die Bruttomarge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 50,8 Prozent. Analysten hatten zwar mit einem höheren Umsatz, jedoch mit einem geringeren Gewinn gerechnet, was die positiven Nachrichten umso bemerkenswerter macht.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach den Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" belassen und ein Kursziel von 160 Euro festgelegt. Analyst Piral Dadhania stellte fest, dass das operative Ergebnis (EBIT) 2025 leicht über den Erwartungen lag, die Resultate insgesamt jedoch im Rahmen der Prognosen blieben. Die angekündigten Aktienrückkäufe seien angesichts der derzeit niedrigen Bewertung der Papiere nicht überraschend.

Die Reaktionen der Investoren sind gemischt. Während einige eine positive Entwicklung der Aktie erwarten und einen günstigen Einstiegszeitpunkt sehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der geringen Kurssteigerung von nur drei Prozent trotz der Rekordergebnisse. Die allgemeine Stimmung unter den Anlegern ist optimistisch, insbesondere mit Blick auf bevorstehende Ereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft, die potenziell positive Impulse für das Unternehmen bringen könnten.

Insgesamt zeigt Adidas mit seinen aktuellen Ergebnissen und dem Rückkaufprogramm, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um in einem herausfordernden Marktumfeld zu wachsen und den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 149,7EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.