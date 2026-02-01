Eckert & Ziegler: Rekordumsatz trotz Cyberattacke – Aktienkurs steigt!

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat trotz einer Cyberattacke im vergangenen Frühjahr das Geschäftsjahr 2025 mit Rekordzahlen abgeschlossen. Nach vorläufigen Berechnungen konnte das Unternehmen seinen Umsatz auf rund 312 Millionen Euro steigern, was einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich sogar um fast 20 Prozent auf etwa 78 Millionen Euro. Diese Zahlen übertreffen sowohl die eigenen Prognosen des Unternehmens als auch die Erwartungen von Analysten, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte, der um knapp ein halbes Prozent zulegte.

Der Nettogewinn stieg auf rund 48 Millionen Euro, verglichen mit 33,3 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Kennzahl umfasst sowohl fortgeführte als auch nicht fortgeführte Geschäftsbereiche. Trotz der Herausforderungen durch die Cyberattacke, die im Frühjahr 2025 stattfand, konnte Eckert & Ziegler seine Leistung stabilisieren und sogar ausbauen. Die endgültigen und testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 26. März 2026 veröffentlicht, zusammen mit einer Prognose für das Jahr 2026.