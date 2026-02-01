    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler
    Eckert & Ziegler: Rekordumsatz trotz Cyberattacke – Aktienkurs steigt!

    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat trotz einer Cyberattacke im vergangenen Frühjahr das Geschäftsjahr 2025 mit Rekordzahlen abgeschlossen. Nach vorläufigen Berechnungen konnte das Unternehmen seinen Umsatz auf rund 312 Millionen Euro steigern, was einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich sogar um fast 20 Prozent auf etwa 78 Millionen Euro. Diese Zahlen übertreffen sowohl die eigenen Prognosen des Unternehmens als auch die Erwartungen von Analysten, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte, der um knapp ein halbes Prozent zulegte.

    Der Nettogewinn stieg auf rund 48 Millionen Euro, verglichen mit 33,3 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Kennzahl umfasst sowohl fortgeführte als auch nicht fortgeführte Geschäftsbereiche. Trotz der Herausforderungen durch die Cyberattacke, die im Frühjahr 2025 stattfand, konnte Eckert & Ziegler seine Leistung stabilisieren und sogar ausbauen. Die endgültigen und testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 26. März 2026 veröffentlicht, zusammen mit einer Prognose für das Jahr 2026.

    Eckert & Ziegler ist ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet weltweit Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

    Die positiven Ergebnisse für 2025 zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, trotz externer Bedrohungen wie Cyberangriffen resilient zu bleiben und seine Marktposition zu behaupten. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich Eckert & Ziegler im Jahr 2026 entwickeln wird, insbesondere im Hinblick auf die Prognosen, die im März veröffentlicht werden. Die Analysten und Investoren werden gespannt auf die vollständigen Zahlen und die strategischen Pläne des Unternehmens für die Zukunft warten.



    Eckert & Ziegler

    ISIN:DE0005659700WKN:565970

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 15,16EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



