Deutsche Bank: Quartalszahlen stark, aber Geldwäsche-Ermittlungen werfen Schatten

Die kanadische Bank RBC hat die Deutsche Bank nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro eingestuft. In einer Analyse betonte Analystin Anke Reingen, dass die Ergebnisse von einer robusten Geschäftsentwicklung im Bereich Vermögensverwaltung profitierten. Zudem habe das Management die Kosten gut im Griff gehalten, während Kreditausfälle durch Entlastungen positiv beeinflusst wurden. Die Ergebnisse des Schlussquartals sowie der Ausblick stimmen mit den Erwartungen des Kapitalmarkttages überein und liegen nahe den Konsensschätzungen.

Gleichzeitig sieht sich die Deutsche Bank mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert. Nach einer Razzia wegen Geldwäscheverdachts hat Konzernchef Christian Sewing den Behörden volle Unterstützung bei der Aufklärung zugesichert. Die Ermittlungen beziehen sich auf Transaktionen aus den Jahren 2013 bis 2018, die möglicherweise nicht rechtzeitig gemeldet wurden. Sewing erklärte, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft prüfe, ob es Anhaltspunkte für Geldwäsche gebe. Die Durchsuchungen der Zentrale in Frankfurt und weiterer Geschäftsräume in Berlin fanden am Tag nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen statt, was für einige Beobachter einen merkwürdigen Zufall darstellt.