    Deutsche Bank: Quartalszahlen stark, aber Geldwäsche-Ermittlungen werfen Schatten

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die kanadische Bank RBC hat die Deutsche Bank nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro eingestuft. In einer Analyse betonte Analystin Anke Reingen, dass die Ergebnisse von einer robusten Geschäftsentwicklung im Bereich Vermögensverwaltung profitierten. Zudem habe das Management die Kosten gut im Griff gehalten, während Kreditausfälle durch Entlastungen positiv beeinflusst wurden. Die Ergebnisse des Schlussquartals sowie der Ausblick stimmen mit den Erwartungen des Kapitalmarkttages überein und liegen nahe den Konsensschätzungen.

    Gleichzeitig sieht sich die Deutsche Bank mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert. Nach einer Razzia wegen Geldwäscheverdachts hat Konzernchef Christian Sewing den Behörden volle Unterstützung bei der Aufklärung zugesichert. Die Ermittlungen beziehen sich auf Transaktionen aus den Jahren 2013 bis 2018, die möglicherweise nicht rechtzeitig gemeldet wurden. Sewing erklärte, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft prüfe, ob es Anhaltspunkte für Geldwäsche gebe. Die Durchsuchungen der Zentrale in Frankfurt und weiterer Geschäftsräume in Berlin fanden am Tag nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen statt, was für einige Beobachter einen merkwürdigen Zufall darstellt.

    Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank im Zusammenhang mit früheren Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die verdächtigt werden, Geldwäsche betrieben zu haben. Sewing äußerte sich zurückhaltend zu den laufenden Ermittlungen und bat um Verständnis, dass er auf der Jahresmedienkonferenz keine weiteren Details preisgeben könne.

    Die gemischte Nachrichtenlage könnte sich auf die Aktienkurse der Deutschen Bank auswirken. Während die positiven Quartalszahlen und die stabile Geschäftsentwicklung im Vermögensverwaltungsbereich optimistisch stimmen, werfen die Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts einen Schatten auf die Zukunft des Unternehmens. Analysten und Investoren werden die Entwicklungen genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob die Vorwürfe nachhaltige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und den Aktienkurs der Deutschen Bank haben werden. Trotz der Herausforderungen bleibt die Deutsche Bank für viele Analysten ein interessantes Investment, insbesondere wenn sich die positive Geschäftsentwicklung fortsetzt.



    Deutsche Bank

    +1,02 %
    -1,66 %
    -0,02 %
    +5,81 %
    +76,32 %
    +166,63 %
    +283,61 %
    +120,95 %
    +22,25 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 33,06EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



