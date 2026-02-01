Honeywell überrascht mit starkem Umsatzwachstum und optimistischer Prognose!

Für das laufende Jahr prognostiziert Honeywell ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 10,35 und 10,65 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen liegt. Dies würde einem Wachstum von sechs bis neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Das Unternehmen rechnet mit einem organischen Wachstum von drei bis sechs Prozent. Im frühen Handel an der New Yorker Börse stieg die Honeywell-Aktie um 4,5 Prozent.

Der Mischkonzern Honeywell hat im vierten Quartal des vergangenen Jahres einen bemerkenswerten Schlussspurt hingelegt. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf nahezu 9,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte bekannt gab. Organisch, also währungs- und portfoliobereinigt, betrug das Umsatzwachstum sogar elf Prozent. Besonders stark war die Nachfrage in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Gebäudeautomation. Trotz dieser positiven Entwicklung wurde die Profitabilität durch Wertberichtigungen von Geschäftsbereichen, die zum Verkauf stehen, belastet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 17 Prozent auf 2,59 Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf.

Vimal Kapur, der Verwaltungsrats- und Vorstandschef, äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und betonte, dass der Auftragseingang um 23 Prozent gestiegen sei. Diese Entwicklung sei auf die starke Nachfrage in den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnologien sowie Energie- und Nachhaltigkeitslösungen zurückzuführen. Honeywell beendete das Jahr 2025 mit einem Rekordauftragsbestand von über 37 Milliarden Dollar, was das Unternehmen gut für das Jahr 2026 positioniere.

Darüber hinaus hat Honeywell Fortschritte bei der Optimierung seines Portfolios erzielt. Im Oktober wurde das Chemiegeschäft abgespalten, und der Konzernchef gab einen aktualisierten Zeitplan für die geplante Ausgliederung von Honeywell Aerospace bekannt. Dieser Spin-off soll nun im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden, was früher ist als ursprünglich vorgesehen.

Insgesamt zeigt Honeywell eine starke Leistung und eine positive Marktentwicklung, die das Unternehmen in eine vielversprechende Position für die kommenden Jahre bringt. Die Kombination aus robustem Umsatzwachstum, einer soliden Auftragslage und strategischen Portfolioanpassungen deutet auf eine vielversprechende Zukunft hin.

Die Honeywell International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 227,5EUR auf Nasdaq (31. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.