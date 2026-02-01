UBS Group AG erhöht Stimmrechtsanteil an SUSS MicroTec – Kursziel auf 60 Euro!

Die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist der Mitteilungspflichtige und hat am 27. Januar 2026 eine Schwellenberührung von 3% der Stimmrechte erreicht. Die Gesamtstimmrechtsanteile der UBS Group AG belaufen sich nun auf 4,98%, wobei 0,6% direkt und 4,38% über Instrumente gehalten werden. Dies stellt eine leichte Abnahme im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der die Anteile bei 5,04% lagen.

Am 29. Januar 2026 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurde. Diese Mitteilung ist von Bedeutung, da sie Informationen über den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte enthält. Der Emittent, SUSS MicroTec SE, hat seinen Sitz in Garching, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900C3KRUTSYDK7N87 registriert.

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die sowohl direkte Stimmrechte als auch Stimmrechte aus verschiedenen Finanzinstrumenten umfassen. So hält die UBS Group AG unter anderem 115.099 Stimmrechte direkt und hat darüber hinaus Stimmrechte aus verschiedenen Instrumenten, darunter Long Call Options und Basket Swaps, die insgesamt 710.000 Stimmrechte repräsentieren.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung hat die UBS Group AG das Kursziel für die SUSS MicroTec SE von 39 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Madeleine Jenkins begründete diese Entscheidung mit der positiven Entwicklung des Unternehmens und der Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Für das Jahr 2026 wird ein Wachstum von 5% und für 2027 ein Anstieg von 16% prognostiziert. Diese optimistischen Schätzungen spiegeln das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung von SUSS MicroTec wider, insbesondere im Hinblick auf die steigende Nachfrage nach Technologien, die in der Halbleiterindustrie und anderen zukunftsträchtigen Sektoren Anwendung finden.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung der SUSS MicroTec SE, dass die UBS Group AG eine bedeutende Rolle als Aktionär spielt und dass die Marktanalysen auf ein positives Wachstum des Unternehmens hindeuten.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,51 % und einem Kurs von 49,54EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.