    ASML-Aktie: Analysten heben Kursziele – Kaufgelegenheit für Investoren!

    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die ASML-Aktie von 1.400 auf 1.600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst David Dai hebt hervor, dass die Aktie des Chipausrüsters trotz starker Quartalszahlen schwach geschlossen hat, was er als "Marktirrationalität" bezeichnet. Diese Situation sieht er als Kaufgelegenheit. Dai hat seine Umsatzschätzungen für ASML bis 2030 angehoben, da er das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose sieht. Allerdings bewertet er die Margenzielspanne als etwas schwach.

    Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für ASML von 1.200 auf 1.500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Simon Coles betont, dass die Erwartungen an den Chipausrüster vor dem Geschäftsbericht bereits hoch waren, jedoch der Auftragsrekord die Hoffnungen der Investoren erfüllt hat. Coles rechnet mit einem signifikanten Anstieg der Markterwartungen und hält den Ausblick des Unternehmens für konservativ.

    ASML gilt als eines der führenden Technologieunternehmen und ist die Speerspitze Europas im Bereich der Halbleitertechnologie. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren aus einem zyklischen Tiefpunkt herausgearbeitet und verzeichnete in den letzten zehn Jahren einen beeindruckenden Kursanstieg von 1.360 %. Im Jahr 2025 erzielte ASML einen Umsatz von 32,7 Milliarden Euro und einen Gewinn je Aktie von 24,71 Euro, was einem Umsatzanstieg von 15,7 % und einem Gewinnanstieg von 28,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Zusätzlich haben auch andere Finanzinstitute ihre Kursziele für ASML angehoben. JPMorgan erhöhte das Kursziel von 1.300 auf 1.515 Euro, während Bank of America das Ziel von 1.454 auf 1.583 Euro anpasste. Die Deutsche Bank Research und Goldman Sachs haben ebenfalls ihre Kursziele angehoben, was die positive Marktstimmung für ASML unterstreicht.

    Insgesamt zeigt sich, dass ASML trotz kurzfristiger Marktschwankungen eine starke Marktposition und Wachstumsperspektiven hat, was sich in den angepassten Kurszielen und positiven Analystenbewertungen widerspiegelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



