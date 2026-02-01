Secunet übertrifft Erwartungen: Umsatz und Gewinn steigen 2025 stark!

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat im Jahr 2025 sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn signifikant gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Haupttreiber für diesen Erfolg waren Aufträge aus dem öffentlichen Sektor. Konzernchef Marc-Julian Siewert äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und erwartet auch für 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes sowie des Ergebnisses. Trotz dieser positiven Nachrichten reagierte die Börse zunächst negativ, und die Aktie fiel um 1,4 Prozent auf 208,50 Euro, nachdem sie jedoch seit Jahresbeginn um über 12 Prozent gestiegen war.

Die vorgelegten Zahlen für 2025 zeigen einen Umsatzanstieg von 13 Prozent auf etwa 459 Millionen Euro, was über den Markterwartungen lag. Besonders im öffentlichen Sektor konnte Secunet einen Umsatz von 412 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 11 Prozent entspricht. Auch im Bereich der Geschäftskunden stiegen die Erlöse um mehr als ein Viertel auf 46,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs überproportional um 20 Prozent auf 51,7 Millionen Euro, was die entsprechende Marge auf 11,3 Prozent erhöhte, verglichen mit 10,5 Prozent im Vorjahr.