Secunet übertrifft Erwartungen: Umsatz und Gewinn steigen 2025 stark!
Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat im Jahr 2025 sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn signifikant gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Haupttreiber für diesen Erfolg waren Aufträge aus dem öffentlichen Sektor. Konzernchef Marc-Julian Siewert äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und erwartet auch für 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes sowie des Ergebnisses. Trotz dieser positiven Nachrichten reagierte die Börse zunächst negativ, und die Aktie fiel um 1,4 Prozent auf 208,50 Euro, nachdem sie jedoch seit Jahresbeginn um über 12 Prozent gestiegen war.
Die vorgelegten Zahlen für 2025 zeigen einen Umsatzanstieg von 13 Prozent auf etwa 459 Millionen Euro, was über den Markterwartungen lag. Besonders im öffentlichen Sektor konnte Secunet einen Umsatz von 412 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 11 Prozent entspricht. Auch im Bereich der Geschäftskunden stiegen die Erlöse um mehr als ein Viertel auf 46,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs überproportional um 20 Prozent auf 51,7 Millionen Euro, was die entsprechende Marge auf 11,3 Prozent erhöhte, verglichen mit 10,5 Prozent im Vorjahr.
Der Auftragseingang erhöhte sich um 26 Prozent auf rund 532 Millionen Euro, wobei das vierte Quartal besonders stark war und einen Rekordwert erreichte. Für das kommende Jahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 460 und 500 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis von 53 bis 58 Millionen Euro. Einige Analysten betrachten diesen Ausblick als konservativ, was das zukünftige Aufwärtspotenzial der Aktie möglicherweise begrenzen könnte.
Secunet, gegründet 1997, gilt als Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden. Das Unternehmen hat sich auf Sicherheitslösungen in der Cloud, im industriellen Internet der Dinge sowie auf digitale Anwendungen im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung spezialisiert. Zu den Kunden zählen unter anderem Bundesministerien, Behörden, zahlreiche DAX-Konzerne und internationale Organisationen. Der vollständige Geschäftsbericht für 2025 wird am 30. März veröffentlicht.
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 238,5EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
