Caterpillar glänzt im Q4 2025: Rekordumsatz und optimistische Zukunft!
Caterpillar, der renommierte Baumaschinen-Spezialist, hat das vierte Quartal 2025 mit beeindruckenden Ergebnissen abgeschlossen und dabei Rekordwerte erzielt. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag hat das Unternehmen im Gesamtjahr den höchsten Erlös in seiner Geschichte erwirtschaftet. Konzernchef Joe Creed äußerte sich optimistisch und betonte, dass man mit einem Rekord-Auftragsbestand ins neue Jahr starte, was auf eine starke Dynamik hindeutet. Diese positiven Nachrichten führten dazu, dass die Caterpillar-Aktie im vorbörslichen Handel in New York um fast drei Prozent anstieg.
Im vierten Quartal übertraf Caterpillar die Erwartungen der Analysten beim bereinigten Gewinn je Aktie deutlich. Dieser stieg um 2 Cent auf 5,16 Dollar, während Analysten einen Rückgang prognostiziert hatten. Zudem konnte das Unternehmen seine Wachstumsdynamik im letzten Quartal unerwartet stark steigern. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar (rund 16 Milliarden Euro). Diese positive Entwicklung wurde durch eine hohe Nachfrage unterstützt, auch wenn negative Preiseffekte einen Teil des Anstiegs wieder neutralisierten.
Für das Gesamtjahr 2025 verzeichnete Caterpillar einen Erlös von 67,6 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings drückten höhere Restrukturierungskosten und Steuereffekte auf die Gesamtergebnisse, sodass der Gewinn von 10,8 Milliarden Dollar auf 8,9 Milliarden Dollar zurückging. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Caterpillar ein wichtiger Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen des Unternehmens in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport auf allen Kontinenten eingesetzt werden.
Insgesamt zeigt Caterpillars starkes viertes Quartal und die Rekordzahlen für das Gesamtjahr, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von der anhaltenden Nachfrage in der Baumaschinenbranche zu profitieren. Die positive Marktreaktion auf die Ergebnisse und die optimistische Einschätzung des Managements lassen darauf schließen, dass Caterpillar auch im kommenden Jahr mit einer soliden Performance rechnen kann.
Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 657,4EUR auf NYSE (31. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
