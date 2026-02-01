Caterpillar glänzt im Q4 2025: Rekordumsatz und optimistische Zukunft!

Caterpillar, der renommierte Baumaschinen-Spezialist, hat das vierte Quartal 2025 mit beeindruckenden Ergebnissen abgeschlossen und dabei Rekordwerte erzielt. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag hat das Unternehmen im Gesamtjahr den höchsten Erlös in seiner Geschichte erwirtschaftet. Konzernchef Joe Creed äußerte sich optimistisch und betonte, dass man mit einem Rekord-Auftragsbestand ins neue Jahr starte, was auf eine starke Dynamik hindeutet. Diese positiven Nachrichten führten dazu, dass die Caterpillar-Aktie im vorbörslichen Handel in New York um fast drei Prozent anstieg.

Im vierten Quartal übertraf Caterpillar die Erwartungen der Analysten beim bereinigten Gewinn je Aktie deutlich. Dieser stieg um 2 Cent auf 5,16 Dollar, während Analysten einen Rückgang prognostiziert hatten. Zudem konnte das Unternehmen seine Wachstumsdynamik im letzten Quartal unerwartet stark steigern. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar (rund 16 Milliarden Euro). Diese positive Entwicklung wurde durch eine hohe Nachfrage unterstützt, auch wenn negative Preiseffekte einen Teil des Anstiegs wieder neutralisierten.