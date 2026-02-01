Alarmstufe Rot: Deutschlands Gasspeicher auf historischem Tiefstand!

Die Bundeswirtschaftsministerin hebt hervor, dass Deutschland über eine gut ausgebaute LNG-Infrastruktur verfügt, die eine flexible Gasversorgung ermöglicht. Rund 45 Prozent des Erdgases stammen aus Norwegen, während auch Flüssiggas-Importe aus den Niederlanden und Belgien eine Rolle spielen. Die vier deutschen LNG-Terminals an Nord- und Ostsee sind derzeit nicht ausgelastet und bieten zusätzliche Sicherheit.

Die aktuelle Situation in den deutschen Gasspeichern ist besorgniserregend, da der Füllstand Ende Januar nur noch bei 35 Prozent liegt, was deutlich unter den Werten der Vorjahre liegt. Dies geschieht mitten im Winter, was Fragen zur Versorgungssicherheit aufwirft. Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller betont jedoch, dass die Versorgungslage als stabil einzustufen ist. Die Erdgasspeicher seien weiterhin wichtig, aber nicht mehr der alleinige Indikator für die Versorgungssicherheit.

Die Füllstände der Gasspeicher könnten im Februar und März weiter sinken, abhängig von den Temperaturen. Der Branchenverband Ines warnt, dass bei normalen Temperaturen die Füllstände um weitere 20 Prozentpunkte zurückgehen könnten. Ein Füllstand von unter 14 Prozent Ende März wäre der niedrigste, der jemals in Deutschland verzeichnet wurde. Trotz der aktuellen Speichermengen und der anderen Gasquellen könnte die Versorgung als „auf Kante genäht“ beschrieben werden, was Anlass zur Besorgnis gibt.

Eine Verordnung schreibt vor, dass die Gasspeicher am 1. November zu mindestens 80 Prozent und am 1. Februar zu mindestens 30 Prozent gefüllt sein müssen. Diese Vorgaben werden zwar knapp erreicht, jedoch kritisiert die Gaswirtschaft, dass sie zu Marktverzerrungen führen und die Wiederbefüllung der Speicher erschweren könnten. Uniper, Deutschlands größter Speicherbetreiber, fordert eine Überarbeitung der Regelungen, um marktbasierte Anreize zu schaffen.

Es gibt unterschiedliche Meinungen zur Einführung einer strategischen Gasreserve. Während Uniper skeptisch ist, sieht Müller von der Netzagentur die Notwendigkeit einer solchen Reserve, um auf externe Schocks reagieren zu können. Die Füllstandsvorgaben haben sich als unflexibles Instrument erwiesen, und eine strategische Reserve könnte eine mögliche Lösung darstellen, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,15 % und einem Kurs von 4,360USD auf Ariva Indikation (30. Januar 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.