Euro-Kurs schwankt: Steigt er wieder über 1,20 Dollar? Experten warnen!

Im weiteren Verlauf des Tages dürften US-Konjunkturdaten, insbesondere die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Diese Daten könnten wichtige Hinweise zur allgemeinen Lage auf dem US-Arbeitsmarkt liefern.

Am Donnerstag stieg der Kurs des Euro leicht und wurde am Morgen bei 1,1973 US-Dollar gehandelt, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorabend darstellt. Trotz dieses Anstiegs bleibt der Euro jedoch unter dem Hoch von 1,2081 Dollar, das am Dienstag erreicht wurde. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen hat, führte am Devisenmarkt nicht zu signifikanten Kursbewegungen. Die Fed gab keine klaren Hinweise auf eine bevorstehende Zinssenkung, obwohl US-Präsident Donald Trump wiederholt Zinssenkungen gefordert hatte. Experten der Dekabank bewerten die wirtschaftliche Entwicklung in den USA positiver, was sich auch in der Einschätzung der Lage auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt.

Am Freitag fiel der Euro jedoch wieder und die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1919 US-Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zu 1,1968 Dollar am Donnerstag darstellt. Der Dollar kostete damit 0,8389 Euro. Auch die Referenzkurse für andere wichtige Währungen wurden von der EZB festgelegt, darunter 0,86620 britische Pfund, 183,59 japanische Yen und 0,9157 Schweizer Franken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Euro in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlief. Nach einem anfänglichen Anstieg am Donnerstag fiel der Kurs am Freitag wieder. Die Zinsentscheidungen der Fed und die allgemeine wirtschaftliche Lage in den USA scheinen entscheidende Faktoren für die Wechselkursentwicklung zu sein. Anleger sollten die kommenden US-Konjunkturdaten genau beobachten, da diese potenziell Einfluss auf die weitere Entwicklung des Euro haben könnten. Die Marktanalysen deuten darauf hin, dass der Euro in der laufenden Woche möglicherweise das Vorjahreshoch testen könnte, wobei Widerstände und Unterstützungen im Fokus der technischen Analyse stehen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,186USD auf Forex (01. Februar 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.