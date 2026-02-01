    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE
    Porsche kündigt Finanzberichte 2026 an: Termine und Details im Überblick!

    Porsche kündigt Finanzberichte 2026 an: Termine und Details im Überblick!
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Die Porsche Automobil Holding SE hat am 30. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Die Bekanntmachung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

    Für das erste Halbjahr 2026 plant Porsche die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung in deutscher und englischer Sprache am 13. Mai 2026. Die entsprechenden Dokumente werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Finanzpublikationen bereitgestellt. Auch für das zweite Halbjahr ist eine Quartals-/Zwischenmitteilung vorgesehen, die am 10. November 2026 veröffentlicht wird, ebenfalls in beiden Sprachen.

    Zusätzlich wird der Jahresfinanzbericht der Porsche Automobil Holding SE am 26. März 2026 veröffentlicht. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen und wird ebenfalls auf der Unternehmenswebsite zugänglich sein. Parallel dazu wird auch der Konzern-Jahresfinanzbericht an demselben Datum veröffentlicht.

    Für das zweite Quartal 2026 ist die Veröffentlichung des Konzern-Finanzberichts, der die Halbjahreszahlen enthält, für den 7. August 2026 geplant. Auch dieser Bericht wird in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt.

    Die Porsche Automobil Holding SE, mit Sitz in Stuttgart, ist bekannt für ihre starken Marken und innovative Technologien im Automobilsektor. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und dient der Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit. Die Berichte werden auf der offiziellen Website des Unternehmens veröffentlicht, was den Zugang zu den Informationen erleichtert.

    Die Bekanntmachung der Finanzberichte unterstreicht das Engagement von Porsche für eine offene und transparente Kommunikation mit seinen Stakeholdern. Die Veröffentlichungstermine sind für Investoren von Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten.

    Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass Porsche seine Finanzberichterstattung strukturiert und planmäßig angeht, was das Vertrauen der Investoren stärken kann.



    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003

    Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 36,19EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
