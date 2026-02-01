    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Bybit revolutioniert Finanzen: Neue Plattform für 1,4 Milliarden Unbanked!

    Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat am 30. Januar 2026 ihre Vision für die Zukunft vorgestellt, die das Unternehmen als „The New Financial Platform“ positioniert. Diese Transformation zielt darauf ab, ein globales Finanzökosystem zu schaffen, das den Zugang zu modernen Bank-, Investitions- und Zahlungsinfrastrukturen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen verbessert. CEO Ben Zhou betonte, dass die Plattform darauf abzielt, 1,4 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Bankdienstleistungen zu unterstützen, indem sie Hindernisse für die Teilnahme an modernen Finanzdienstleistungen abbaut.

    Ein zentrales Element dieser Initiative ist die Einführung von MyBank, einer neuen Privatkundenbank, die im Februar 2026 starten soll. MyBank wird spezielle Konten anbieten, die große Fiat-Einzahlungen und -Auszahlungen erleichtern und gleichzeitig alltägliche Finanztransaktionen über Grenzen hinweg ermöglichen. Ziel ist es, die Herausforderungen zu adressieren, mit denen Nutzer in Schwellenländern konfrontiert sind, wie langsame Überweisungen und hohe Gebühren.

    Zusätzlich wird Bybit mit ByCustody ein institutionelles Vermögensschutzsystem einführen, das über 5 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten sichert. Diese Infrastruktur soll Vertrauen schaffen und es Institutionen ermöglichen, sicher mit digitalen Märkten zu interagieren. Derzeit nutzen über 2.000 Institutionen die Bybit-Plattform, was einen Anstieg von 100 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

    Bybit bedient bereits über 82 Millionen Nutzer in 181 Ländern und Regionen und hat Verbindungen zu fast 2.000 lokalen Banken sowie über 58 Fiat-Gateways. Die Plattform plant, ihre Dienstleistungen weiter auszubauen, indem sie über 200 traditionelle Finanzinstrumente integriert und im ersten Quartal 2026 500 neue Handelspaare einführt.

    Die globale Expansion von Bybit erfolgt in Übereinstimmung mit den sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit mehr als 10 globalen Banken und Verwahrstellen zusammen, um eine einheitliche Finanzinfrastruktur zu schaffen, die Fiat-Währungen, traditionelle Vermögenswerte und Krypto-Bestände integriert.

    Ein weiterer innovativer Aspekt ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen der Plattform. Bybit plant, KI-gestützte Lösungen einzuführen, die das Risikomanagement, die Compliance-Überwachung und den Kundenservice verbessern sollen.

    Insgesamt strebt Bybit an, die Grenzen des traditionellen Finanzwesens zu überwinden und eine Plattform zu schaffen, die Kryptowährungen als integralen Bestandteil der globalen Finanzaktivitäten etabliert.



