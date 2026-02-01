Sherwin-Williams: Umsatzwachstum, aber schwache Nachfrage sorgt für Sorgen!

Im vierten Quartal verzeichnete Sherwin-Williams einen Umsatzanstieg von 5,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar (rund 4,7 Milliarden Euro), was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6,7 Prozent auf 2,23 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag. Für das laufende erste Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr.

Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat im vierten Quartal des vergangenen Jahres sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Unternehmenschefin Heidi Petz äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich einer anhaltend schwachen Nachfrage, die voraussichtlich bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein anhalten wird. Diese Einschätzung wurde bei der Präsentation der Quartalszahlen am Donnerstag bekannt gegeben. Im vorbörslichen Handel in den USA zeigte sich die Aktie des Unternehmens wenig verändert, konnte jedoch im frühen New Yorker Handel um ein Prozent zulegen.

Für das Jahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird zwischen 11,50 und 11,90 US-Dollar erwartet, was in der Mitte einem Anstieg von 2,4 Prozent entspricht. Diese Prognose liegt jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit höheren Werten gerechnet hatten.

Die Aussagen von Heidi Petz zur schwächeren Nachfrage werfen Fragen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung auf. Analysten und Investoren werden genau beobachten, wie sich die Marktentwicklung im Laufe des Jahres gestaltet, insbesondere in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten. Die Herausforderungen im Markt könnten sich auf die Umsatz- und Gewinnprognosen des Unternehmens auswirken.

Insgesamt zeigt Sherwin-Williams eine positive Entwicklung im vierten Quartal, doch die Aussichten für die kommenden Monate sind von Unsicherheiten geprägt. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen und die Nachfrage zu stabilisieren, wird entscheidend für den zukünftigen Erfolg sein. Die nächsten Quartalszahlen werden daher mit großem Interesse erwartet, um weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung und die Marktstrategie von Sherwin-Williams zu erhalten.

Die Sherwin-Williams Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 354,6EUR auf NYSE (31. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.