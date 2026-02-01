Bundesregierung unter Druck: Klimaschutzprogramm muss dringend überarbeitet werden!

Das Oberverwaltungsgericht hatte bereits entschieden, dass das Klimaschutzprogramm, das im Oktober 2023 beschlossen wurde, nicht den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes entspricht. Die Bundesregierung ist nun gefordert, sicherzustellen, dass alle Maßnahmen des Programms geeignet sind, die Klimaziele zu erreichen und die jährlichen Emissionsgrenzen einzuhalten. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte zudem, dass Umweltverbände das Recht haben, solche Pläne gerichtlich anzufechten.

Die Bundesregierung steht unter Druck, ihr Klimaschutzprogramm von 2023 zu überarbeiten, nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg bestätigt hat. Dieses Urteil stuft die bisherigen Maßnahmen als unzureichend ein, um die festgelegten Klimaziele zu erreichen. Insbesondere wurde festgestellt, dass eine Lücke von mindestens 200 Millionen Tonnen CO2 in den Treibhausgasemissionen besteht. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die die Klage eingereicht hatte, sieht sich durch das Urteil in ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz bestärkt.

Die Bundesregierung hat angekündigt, bis Ende März ein neues Klimaschutzprogramm vorzulegen. Dies ist besonders relevant, da das Klimaschutzgesetz vorschreibt, dass eine neue Bundesregierung innerhalb von zwölf Monaten nach Beginn ihrer Amtszeit ein solches Programm erstellen muss. Angesichts der Schwierigkeiten der Ampel-Koalition wird nun bereits nach drei Jahren ein neuer Plan notwendig.

Parallel dazu hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Speicherung von CO2 unter dem Meeresboden schafft. Diese sogenannte CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) erlaubt es, klimaschädliches Kohlendioxid, das beispielsweise bei der Zementproduktion entsteht, dauerhaft im Meeresboden zu speichern. Kritiker, insbesondere aus der Opposition, warnen jedoch davor, dass dies die Meere zur "Müllkippe der Fossillobby" machen könnte.

