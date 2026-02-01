    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    Scherzer & Co. AG: Aktienrückkäufe und NAV-Entwicklung im Fokus!

    Die Scherzer & Co. AG hat am 29. Januar 2026 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der die Ergebnisse ihres Aktienrückkaufprogramms für das Jahr 2025 bekannt gegeben werden. Im Zeitraum vom 21. bis 28. Januar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 21.812 eigene Aktien. Diese Rückkäufe sind Teil eines umfassenderen Programms, das bereits im Juli 2025 gestartet wurde und bis zum 28. Januar 2026 insgesamt 527.413 Aktien umfasst.

    Die täglichen Rückkäufe variieren in der Anzahl und im Preis. Am 21. Januar wurden 1.043 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 2,58 Euro zurückgekauft, während am 28. Januar 5.487 Aktien zu einem Preis von 2,60 Euro erworben wurden. Das aggregierte Volumen der Rückkäufe reicht von 2.690,94 Euro am ersten Tag bis zu 14.266,20 Euro am letzten Tag des Berichtszeitraums. Diese Transaktionen wurden über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die Tradegate Exchange abgewickelt.

    Zusätzlich zur Mitteilung über den Aktienrückkauf hat die Scherzer & Co. AG am 30. Januar 2026 den Net Asset Value (NAV) ihrer Portfoliopositionen veröffentlicht. Der NAV beträgt 3,47 Euro je Aktie, was bedeutet, dass die Aktien der Scherzer & Co. AG derzeit etwa 27,05 % unter ihrem Inventarwert notieren, basierend auf einem Kursniveau von 2,60 Euro. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert und mögliche steuerliche Auswirkungen nicht berücksichtigt sind.

    Das Portfolio der Scherzer & Co. AG umfasst bedeutende Beteiligungen an Unternehmen wie Rocket Internet SE, Weleda AG und 1&1 AG. Insbesondere die Anteile an Rocket Internet zeigen eine positive Entwicklung, während 1&1 AG Pläne für den Ausbau eines modernen Mobilfunknetzes vorantreibt. Allerthal-Werke AG meldete einen vorläufigen Jahresüberschuss von 3,8 Millionen Euro, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

    Die Scherzer & Co. AG positioniert sich als eine der führenden Beteiligungsgesellschaften im Bereich Sondersituationen und Corporate Actions, mit einem Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments. Die Aktien des Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in anderen deutschen Börsen notiert. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.



    Scherzer

    ISIN:DE0006942808WKN:694280

    Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,58EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
