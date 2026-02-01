Deutsche Staatsanleihen unter Druck: Zinsen und Inflation im Fokus!

Experten der Commerzbank prognostizieren, dass die Anleihen in einem ruhigeren Umfeld bleiben könnten. Kurzlaufende Anleihen könnten durch den gestiegenen Eurokurs unterstützt werden, der potenziell die Inflation dämpfen könnte. Dies könnte die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzen, die Leitzinsen zu senken. Die Inflationszahlen aus Deutschland und Frankreich, die am Freitag veröffentlicht werden, werden mit Spannung erwartet.

Am Donnerstag gaben die Kurse von deutschen Staatsanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 128,00 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,86 Prozent lag. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die am Mittwoch keine Veränderungen an den Leitzinsen vornahm, hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Märkte. Notenbankchef Jerome Powell dämpfte die Erwartungen auf baldige Zinssenkungen, was zu einer stabilen Marktentwicklung führte. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte an, dass der Nachfolger von Powell in der kommenden Woche bekannt gegeben werden soll.

Am Freitag setzten die leichten Rückgänge bei den deutschen Staatsanleihen fort. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 128,18 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,84 Prozent stieg. US-Präsident Donald Trump schlug den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für Jerome Powell vor, was an den Märkten Bedenken hinsichtlich einer möglichen Lockerung der Geldpolitik aufwarf. Warsh, der lange als geldpolitischer Falke galt, hat sich zuletzt jedoch für Zinssenkungen ausgesprochen. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte, dass es abzuwarten bleibe, ob Warsh den Wünschen Trumps nach niedrigeren Zinsen nachkommen wird. Er betonte die Bedeutung des guten Rufs der Fed für die Stabilität des US-Finanzsystems.

Die Inflationsdaten aus der Eurozone hatten kaum Einfluss auf den Eurokurs. In Deutschland stieg die Inflationsrate von 1,8 Prozent im Vormonat auf 2,1 Prozent, was über den Erwartungen lag. In Spanien hingegen sank die Inflationsrate stärker als prognostiziert. Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank, erwartet, dass die deutsche Inflationsrate in den kommenden Monaten um die 2 Prozent liegen wird, da steigende Arbeitskosten die Dienstleistungspreise weiter anheizen dürften.

