Das Verfassungsgericht Panamas hat die Verträge eines Hongkonger Unternehmens, CK Hutchison, für den Betrieb der Häfen Balboa und Cristóbal im Panamakanal für verfassungswidrig erklärt. Diese Entscheidung hat weitreichende Auswirkungen auf die Kontrolle über eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. CK Hutchison, das die Häfen seit 1997 betreibt, sieht sich nun mit der Herausforderung konfrontiert, dass es gegen das Urteil keine Berufung einlegen kann. Die genauen Folgen für den Betrieb der Häfen sind derzeit unklar, jedoch hat Panamas Präsident José Raúl Mulino betont, dass der kontinuierliche Betrieb der Häfen sichergestellt sei und eine Tochtergesellschaft des dänischen Unternehmens A.P. Moller-Maersk vorübergehend die Betriebsführung übernehmen wird.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts könnte auch die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China beeinflussen. Im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump Bedenken geäußert, dass China zu viel Einfluss auf den Panamakanal habe, was zu Drohungen führte, den Kanal unter US-Kontrolle zu bringen. Chinas Außenamt hat bereits angekündigt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Interessen chinesischer Unternehmen zu schützen.