IBM glänzt mit 12% Umsatzwachstum: Software und IT-Infrastruktur im Fokus!

Im Vergleich zum Vorjahr steigerte IBM seinen Umsatz im vierten Quartal um 12 Prozent auf nahezu 20 Milliarden Dollar (16,7 Milliarden Euro). Für das gesamte Jahr 2025 ergibt sich ein Umsatzplus von 8 Prozent auf 67,5 Milliarden Dollar. Berücksichtigt man die Auswirkungen des schwachen US-Dollars, beträgt das währungsbereinigte Wachstum 6 Prozent. Der Nettogewinn stieg im Jahr 2025 um mehr als 75 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar.

Im Schlussquartal 2025 verzeichnete IBM ein starkes Umsatzwachstum, das vor allem durch das Geschäft mit Software und IT-Infrastruktur, einschließlich Servern, angetrieben wurde. Dieses Wachstum konnte das langsame Wachstum im Beratungsgeschäft mehr als ausgleichen. Der Konzern plant, auch im Jahr 2026 weiter zu wachsen, wenngleich die Wachstumsrate voraussichtlich etwas langsamer ausfallen wird als im Vorjahr. IBM hat in den letzten Jahren sein Software-Geschäft durch strategische Übernahmen, darunter Red Hat, HashiCorp und Confluent, erheblich gestärkt, was bei Investoren auf positive Resonanz stößt.

Für das laufende Jahr 2026 erwartet IBM ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent, was über den Erwartungen der Analysten liegt. Diese positive Prognose sowie die Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 haben das Vertrauen der Investoren gestärkt. Am Donnerstag stieg der Aktienkurs von IBM im vorbörslichen Handel um mehr als 8 Prozent auf 318,80 Dollar. Nachdem Anleger in der Vergangenheit Gewinne realisiert hatten, scheinen die Aktien nun wieder auf dem Weg zu ihrem Rekordhoch von knapp 325 Dollar zu sein.

Analyst Brian Essex von JPMorgan erwartet, dass Investoren weiterhin stark auf das wertvolle Software-Geschäft fokussiert bleiben werden. Die robusten Zahlen des vierten Quartals 2025, die ein breit angelegtes Wachstum und einen Anstieg des freien Cashflows zeigen, unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens. IBM positioniert sich somit weiterhin als ein wichtiger Akteur im IT-Sektor, der sowohl durch organisches Wachstum als auch durch gezielte Akquisitionen seine Marktstellung festigt.

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 306,7EUR auf NYSE (31. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.